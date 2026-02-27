Ричмонд
Беларусь приняла решение повысить тариф на транспортировку нефтепродуктов

Беларуси повысит тариф на транспортировку нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь приняла решение повысить тариф на транспортировку нефтепродуктов. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 19 от 18 февраля 2026 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Постановлением МАРТ был установлен новый тариф на услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которые расположены на территории Беларуси и которые оказывает предприятие «Запад-Транснефтепродукт».

Новый тариф составит 2,42 доллара без учета НДС за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров. Постановление вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Тем временем Минсельхозпрод объявил о надбавках белорусам за сданную сельхозпродукцию.

Ранее Белгидромет сказал про апрельские температуры в конце февраля в Беларуси.

