Бывший мэр Серова стал управляющим коммунальной компании

Напомним, что в декабре 2025 года прокуратура вынесла представление руководителю «Вертикали» после аварии на котельной. В результате ЧП более 300 домов остались без отопления в 30-градусные морозы. Пострадали почти 17 тысяч человек. Василию Сизикову, который на тот момент был действующим главой Серова, также объявили предостережение.