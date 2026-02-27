Бывший мэр Серова стал управляющим коммунальной компании

Бывший мэр Серова Василий Сизикова стал управляющим компании «Вертикаль», обеспечивающей теплоснабжение города. Об этом экс-глава города рассказал изданию «Ъ-Урал».
— Задача — стабильное обеспечение теплом населения, — отметил Василий Сизиков.
Напомним, что в декабре 2025 года прокуратура вынесла представление руководителю «Вертикали» после аварии на котельной. В результате ЧП более 300 домов остались без отопления в 30-градусные морозы. Пострадали почти 17 тысяч человек. Василию Сизикову, который на тот момент был действующим главой Серова, также объявили предостережение.
Отметим, что экс-мэра Серова отправили в отставку по решению суда после иска прокуратуры. Василий Сизиков в период с 2021 по 2023 годы предоставлял недостоверные сведения о своих доходах и расходах, а также об имуществе своей семьи.
5 февраля губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о предварительном рассмотрении кандидатов на пост главы Серова.