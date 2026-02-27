Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший мэр Серова стал управляющим коммунальной компании

Бывший мэр Серова теперь отвечает за отопление.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Серова Василий Сизикова стал управляющим компании «Вертикаль», обеспечивающей теплоснабжение города. Об этом экс-глава города рассказал изданию «Ъ-Урал».

— Задача — стабильное обеспечение теплом населения, — отметил Василий Сизиков.

Напомним, что в декабре 2025 года прокуратура вынесла представление руководителю «Вертикали» после аварии на котельной. В результате ЧП более 300 домов остались без отопления в 30-градусные морозы. Пострадали почти 17 тысяч человек. Василию Сизикову, который на тот момент был действующим главой Серова, также объявили предостережение.

Отметим, что экс-мэра Серова отправили в отставку по решению суда после иска прокуратуры. Василий Сизиков в период с 2021 по 2023 годы предоставлял недостоверные сведения о своих доходах и расходах, а также об имуществе своей семьи.

5 февраля губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о предварительном рассмотрении кандидатов на пост главы Серова.