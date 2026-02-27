В Таганроге вручили сертификаты на покупку жилья 20 молодым семьям

Средства выделили по государственной программе, которая помогает молодым семьям обзавестись собственной недвижимостью. Деньги на эти цели поступили после того, как в середине февраля город подписал соглашение с областным минстроем. Таганрогу перечислили субсидию из федерального бюджета больше 87 миллионов рублей. Всего на эти деньги смогут улучшить жилищные условия 40 семей.