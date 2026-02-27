Ричмонд
В Таганроге вручили сертификаты на покупку жилья 20 молодым семьям

Более 87 миллионов получил Таганрог на жилье для молодых семей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге двадцать молодых семей получили сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Средства выделили по государственной программе, которая помогает молодым семьям обзавестись собственной недвижимостью. Деньги на эти цели поступили после того, как в середине февраля город подписал соглашение с областным минстроем. Таганрогу перечислили субсидию из федерального бюджета больше 87 миллионов рублей. Всего на эти деньги смогут улучшить жилищные условия 40 семей.

Причем, как уточнила Светлана Камбулова, сейчас решается вопрос о включении в программу еще одной семьи. Тогда участников станет 41.