Тенге на старте весны: удержит ли позиции в первую неделю марта?

Первая неделя марта традиционно становится для валютного рынка Казахстана проверкой на прочность.

Источник: DKNews.kz

Начало весны 2026 года тенге встречает в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, сезонных налоговых выплат и активных продаж валютной выручки экспортёрами, передает DKNews.kz.

На этом фоне национальная валюта выглядит устойчиво — но риски остаются.

Почему тенге чувствует себя уверенно.

Курс поддерживает сразу несколько факторов.

Во-первых, сохраняются жёсткие денежно-кредитные условия. Высокие ставки делают тенговые инструменты привлекательными и удерживают часть капитала внутри страны.

Во-вторых, в конце квартала усиливается спрос на тенговую ликвидность из-за налоговых платежей. Бизнесу необходимы тенге для расчётов с бюджетом, что создаёт дополнительный спрос на национальную валюту.

В-третьих, экспортёры и квазигоссектор продолжают продавать валютную выручку. Эти продажи сглаживают давление со стороны импорта и поддерживают баланс на внутреннем рынке.

Дополнительным плюсом остаётся относительно стабильный внешний фон. Пока глобальный доллар не демонстрирует резкого укрепления, у тенге есть пространство для манёвра.

Где скрываются риски.

Однако весна — это не только сезонное укрепление, но и период повышенной волатильности.

На тенге могут повлиять:

колебания цен на нефть; возможное усиление индекса DXY (глобального индикатора силы доллара); рост импортных и корпоративных платежей во втором квартале; сохраняющаяся высокая инфляция, ограничивающая пространство для смягчения политики.

Баланс факторов остаётся чувствительным к потокам ликвидности и внешним новостям. Любые резкие изменения на сырьевом рынке или в монетарной политике крупных экономик могут быстро изменить настроение инвесторов.

Прогноз на 2—9 марта 2026 года.

Ожидания по основным валютам на первую неделю марта выглядят следующим образом:

Доллар США — в диапазоне 490−505 тенге; Евро — 590−600 тенге; Российский рубль — 6,40−6,55 тенге; Китайский юань — 72−74 тенге.

Таким образом, базовый сценарий предполагает умеренные колебания без резких скачков. Рынок, скорее всего, останется в пределах обозначенных коридоров при отсутствии внешних шоков.

Что это значит для казахстанцев.

Для бизнеса и населения важна не только текущая цифра обменника, но и общая тенденция. Пока ситуация складывается в пользу относительной стабильности. Это создаёт предсказуемость для импортёров, заёмщиков и компаний, планирующих валютные расчёты.

Однако в условиях высокой инфляции и глобальной неопределённости валютный рынок остаётся зоной повышенного внимания. Начало весны показывает: тенге удерживает позиции, но его устойчивость по-прежнему зависит от нефти, глобального доллара и внутренней ликвидности.

Первая неделя марта станет индикатором того, насколько национальная валюта готова к более сложному второму кварталу. И пока старт сезона выглядит для тенге вполне уверенным.

