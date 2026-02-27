Как вернуть пенсионные накопления, переданные УИП в Казахстане

Напомним, один из управляющих планирует завершить работу с ЕНПФ. Однако казахстанцам переживать не стоит — до конца года УИП будет инвестировать средства, как и прежде, а после расторжения договора с фондом вернет все деньги под управление Национального банка РК. Подавать заявление для этого не нужно — фонд осуществит перевод в течение 10 дней после расторжения, если вкладчик сам до этого момента не подал заявку.