Как вернуть пенсионные накопления, переданные УИП в Казахстане

Казахстанцы могут менять управляющих своими пенсионными накоплениями. По умолчанию этим занимается Национальный банк РК, но при желании вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) могут передать часть своих накоплений частному управляющему инвестиционным портфелем (УИП).
Всего таких управляющих пока пять — они наравне с Нацбанком инвестируют пенсионные активы ЕНПФ, чтобы получить дополнительный доход, который начисляется их клиентам. О последних результатах их управления можно узнать здесь.
Однако казахстанцы не навсегда передают в УИП свои деньги — при желании можно сменить управляющего или вернуть средства обратно Нацбанку. Но только если прошло не менее года с момента перевода денег частному управляющему.
Как объясняют в ЕНПФ, чтобы вернуть деньги из УИПа, надо подать заявление в отделении фонда или в онлайн-режиме — через его официальный сайт или мобильное приложение.
Чтобы подать заявление через сайт ЕНПФ, нужно авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или приложение eGov Mobile, зайти в раздел «Услуги», найти услугу «Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений…».
Перед пользователем появится окно с уведомлением, на которое нужно ответить согласием. Далее откроются разделы, которые нужно заполнить. В разделе «Условия перевода» нужно выбрать подходящую услугу: выбрать УИП, изменить управляющего или вернуть деньги в Нацбанк.
Выбрав услугу, надо будет указать сумму средств, а также отметить, откуда и куда будут переведены деньги. Заполнив все графы, нужно подписать заявление ЭЦП.
Казахстанцам доступны два выбора: «частичный перевод», в котором можно самому указать сумму, или «в размере имеющихся на субсчете средств» — тогда изымаются все доступные деньги. ЕНПФ осуществит перевод после заявления в течение 30 дней.
Важно: выбирая причину перевода «в связи с возвратом в Национальный банк РК» нужно указать только УИП, из которого заберут деньги. Если же, наоборот, планируется передать средства из Нацбанка частной компании, то указывается только она.
Напомним, один из управляющих планирует завершить работу с ЕНПФ. Однако казахстанцам переживать не стоит — до конца года УИП будет инвестировать средства, как и прежде, а после расторжения договора с фондом вернет все деньги под управление Национального банка РК. Подавать заявление для этого не нужно — фонд осуществит перевод в течение 10 дней после расторжения, если вкладчик сам до этого момента не подал заявку.
Также в автоматическом режиме ЕНПФ передает деньги из УИП обратно Нацбанку в следующих случаях:
в течение 10 рабочих дней до достижения пенсионного возраста вкладчика;
в течение 2 рабочих дней с даты поступления заявления о назначении выплат в связи со смертью вкладчика — подают наследники;
в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления о назначении выплат пенсионных накоплений от лиц с бессрочной инвалидностью 1 и 2 групп;
в течение 2 рабочих дней после поступления заявления о выплате в связи с выездом из Казахстана на ПМЖ в другую страну.
При этом ЕНПФ может отказать в переводе, но только по двум причинам: если документ, удостоверяющий личности, окажется недействительным или если заявление подано ранее, чем через один год после первоначальной передачи активов из Нацбанка в УИП.
Отметим, что, независимо от того, кто инвестирует накопления казахстанца, деньги остаются в ЕНПФ, а их сохранность гарантируется.