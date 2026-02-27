Десятки частных земель на левом берегу Астаны выкупят более чем за 500 млн тенге

На заседании маслихата глава управления жилья и жилищной инспекции города Ануар Саипов сообщил, что будет приобретено 78 земельных участков у частных лиц общей площадью в 2 гектара за 572 млн тенге. На этих участках планируют построить несколько объектов, а также целую улицу.