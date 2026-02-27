Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки частных земель на левом берегу Астаны выкупят более чем за 500 млн тенге

На заседании маслихата депутаты проголосовали за отчуждение земельных участков на левом берегу Астаны в связи с изъятием для государственных нужд, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На заседании маслихата глава управления жилья и жилищной инспекции города Ануар Саипов сообщил, что будет приобретено 78 земельных участков у частных лиц общей площадью в 2 гектара за 572 млн тенге. На этих участках планируют построить несколько объектов, а также целую улицу.

Так, в плане указано, что будут построены: магистральные сети теплоснабжения в районе шоссе Коргалжын; теннисный центр, расположенный в районе пересечения улиц Нажимеденова и А51; административные здания на пересечении улицы Айтматова и шоссе Коргалжын; школу в районе улицы Токпанова; улицу, расположенную западнее улицы Айтматова.