Каким будет курс доллара в 2026 году — обновленный прогноз Нацбанка

По базовой ставке существенных изменений не произошло. На конец 2026 года аналитики по-прежнему ожидают уровень 15,9% против прежних 16%. На конец 2027 года прогноз снижен с 12,5% до 12%, а на 2028 год повышен с 10% до 11%. При этом нейтральная базовая ставка, то есть уровень, при котором денежно-кредитная политика не оказывает ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния на экономику, оценена в 10% против прежних 9%.