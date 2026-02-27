В Санкт-Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова

В Санкт-Петербурге 27 февраля 2026 года задержали зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его подозревают в получении взяток на сумму более 29 млн рублей. Следствие связывает два эпизода предполагаемого преступления с его деятельностью в 2020—2021 годах. По версии правоохранительных органов, часть взяток могла выражаться в вещах и услугах, в том числе в катере за 1,7 млн рублей, однако окончательные выводы о виновности или невиновности будет делать суд. Кто такой Антон Джалябов и что известно о его деле — в материале «Газеты.Ru».