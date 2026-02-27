Более 127 тыс. человек обратились за выплатами по потере работы в Казахстане

«По состоянию на 1 февраля 2026 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из государственного фонда социального страхования составила 127,1 тыс. человек, при этом 25,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила Т11,9 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.