Более 127 тыс. человек обратились за выплатами по потере работы в Казахстане

«По состоянию на 1 февраля 2026 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из государственного фонда социального страхования составила 127,1 тыс. человек, при этом 25,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила Т11,9 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.
Согласно законодательству, уволенные работники получают выплаты от одного до шести месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и размера дохода за последние 24 месяца. Размер выплаты составляет до 45% от утраченного дохода и финансируется за счет средств ГФСС.
Для оформления необходимо зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, через портал eGov.kz либо Электронную биржу труда enbek.kz. После подачи заявки карьерный центр предлагает вакансии, а при отсутствии подходящей работы в течение трех рабочих дней присваивается статус безработного.
Далее информационная система направляет SMS-сообщение для согласия на назначение выплаты в проактивном формате. После подтверждения выплата назначается автоматически.
Социальная выплата предоставляется вне зависимости от причины увольнения и предназначена для поддержки граждан в период поиска новой работы.