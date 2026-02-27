Почему казахстанцам стоит следить за юанем

Тем не менее, юань не занял еще значимого места в валютных предпочтениях казахстанцев. По данным Нацбанка РК о нетто-операциях по покупке и продаже наличной иностранной валюты через обменные пункты и банки за январь 2026 года, объем операций с юанем составил всего 85,2 млн тенге. Сравните операции с долларом: 150,3 млрд тенге. Это означает, что юань в структуре розничного спроса населения пока занимает минимальную долю. Он не является массовой валютой накопления, как доллар, и используется ограниченно — преимущественно в крупных городах и регионах, связанных с торговлей с Китаем.