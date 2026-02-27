Ричмонд
Нацбанк отреагировал на снижение курса белорусского рубля к российскому на 6%

Глава Нацбанка Головченко сказал о последствиях снижения курса белорусского рубля к российскому на 6%

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко отреагировал на снижение курса белорусского рубля к российскому на 6% и сказал о последствиях, передает пресс-служба фингрегулятора.

Так, глава Нацбанка обратил внимание на то, что за 2025 год реальный курс белорусского рубля к российскому ослаб почти на 6%. При этом он сказал, что происходит в Беларуси в связи с укреплением российского рубля.

— Снижая курс национальной валюты, мы тем самым делаем цены наших производителей более конкурентоспособными на этом рынке, — прокомментировал он.

Головченко подчеркнул, что в результате фиксируется стоимостная прибавка в белорусском экспорте почти на 150 миллионов долларов в эквиваленте. Это принес более выгодный курс пересчета выручки, которая была получена в российских рублях, в белорусские рубли.

Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 27 февраля перед выходными.