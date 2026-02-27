Эксперты раскрыли, где в Свердловской области пытаются сбыть фальшивые деньги

В случае обнаружения сомнительной купюры категорически не рекомендуется пытаться ею расплатиться — это может быть расценено как сбыт. Правильным действием станет обращение в любое отделение банка для проведения бесплатной экспертизы, по результатам которой при подтверждении подделки информация будет передана в полицию. Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт фальшивых денег предусмотрена статьей 186 УК РФ и предполагает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.