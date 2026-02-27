Эксперты раскрыли, где в Свердловской области пытаются сбыть фальшивые деньги

«Половина всех изъятых из обращения фальшивых денег приходится на купюры номиналом 5000 рублей, треть составили подделки номиналом 1000 рублей. Поддельная купюра достоинством 2000 рублей встречается крайне редко — за год всего одна находка. Фальшивые 500-рублевые банкноты находили трижды», — информирует Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.
При этом подделываются не только бумажные деньги: обнаружено девять фальшивых монет номиналом 5 и 10 рублей, что совпадает с данными ЦБ о выявлении 75 поддельных десятирублевок и 34 фальшивых монет номиналом 5 рублей по стране в целом.
Кроме того, в регионе обнаружена поддельная иностранная валюта. В Свердловской области за год выявлено 34 фальшивые купюры, преимущественно номиналом 50 долларов США.
По данным Банка России, в 2025 году количество поддельных иностранных банкнот в РФ выросло на 44%, достигнув 2,7 тысячи штук, причем 98,5% из них составили именно доллары США. В целом по стране зафиксирован значительный всплеск поддельных долларов — 1341 фальшивка только в первом квартале, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Несмотря на активность фальшивомонетчиков, эксперты отмечают низкое качество большинства подделок и общее сокращение их количества. В 2025 году на миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилась лишь одна фальшивка — это минимальный уровень за последние годы. Современные банкноты оснащены многоступенчатой системой защиты: чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс.
При этом основными местами сбыта поддельных денег по-прежнему остаются небольшие торговые точки, рыночные павильоны, а также частные сделки. Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют не ограничиваться одним признаком подлинности, а проверять купюру по трем направлениям: на ощупь (рельефность надписей), на просвет (водяные знаки и защитная нить) и при изменении угла зрения (цветопеременные элементы).
В случае обнаружения сомнительной купюры категорически не рекомендуется пытаться ею расплатиться — это может быть расценено как сбыт. Правильным действием станет обращение в любое отделение банка для проведения бесплатной экспертизы, по результатам которой при подтверждении подделки информация будет передана в полицию. Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт фальшивых денег предусмотрена статьей 186 УК РФ и предполагает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.