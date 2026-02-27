Ричмонд
Эксперты раскрыли, где в Свердловской области пытаются сбыть фальшивые деньги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля, ФедералПресс. По итогам 2025 года в банковской системе Свердловской области было зафиксировано 100 поддельных денежных знаков. На фоне развития защитных технологий, деньги стали подделывать меньше, однако их достоинство стало больше. Фальшивки часто встречаются у пятитысячных купюр.

Источник: Reuters

«Половина всех изъятых из обращения фальшивых денег приходится на купюры номиналом 5000 рублей, треть составили подделки номиналом 1000 рублей. Поддельная купюра достоинством 2000 рублей встречается крайне редко — за год всего одна находка. Фальшивые 500-рублевые банкноты находили трижды», — информирует Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.

При этом подделываются не только бумажные деньги: обнаружено девять фальшивых монет номиналом 5 и 10 рублей, что совпадает с данными ЦБ о выявлении 75 поддельных десятирублевок и 34 фальшивых монет номиналом 5 рублей по стране в целом.

Кроме того, в регионе обнаружена поддельная иностранная валюта. В Свердловской области за год выявлено 34 фальшивые купюры, преимущественно номиналом 50 долларов США.

По данным Банка России, в 2025 году количество поддельных иностранных банкнот в РФ выросло на 44%, достигнув 2,7 тысячи штук, причем 98,5% из них составили именно доллары США. В целом по стране зафиксирован значительный всплеск поддельных долларов — 1341 фальшивка только в первом квартале, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на активность фальшивомонетчиков, эксперты отмечают низкое качество большинства подделок и общее сокращение их количества. В 2025 году на миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилась лишь одна фальшивка — это минимальный уровень за последние годы. Современные банкноты оснащены многоступенчатой системой защиты: чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс.

При этом основными местами сбыта поддельных денег по-прежнему остаются небольшие торговые точки, рыночные павильоны, а также частные сделки. Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют не ограничиваться одним признаком подлинности, а проверять купюру по трем направлениям: на ощупь (рельефность надписей), на просвет (водяные знаки и защитная нить) и при изменении угла зрения (цветопеременные элементы).

В случае обнаружения сомнительной купюры категорически не рекомендуется пытаться ею расплатиться — это может быть расценено как сбыт. Правильным действием станет обращение в любое отделение банка для проведения бесплатной экспертизы, по результатам которой при подтверждении подделки информация будет передана в полицию. Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт фальшивых денег предусмотрена статьей 186 УК РФ и предполагает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

