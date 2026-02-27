Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты белорусов

В Национальном банке приняли решение о снижении расчетных величин стандартного риска. Так, в марте 2026 года снижаются проценты по ряду кредитных предложений, сообщила пресс-служба финрегулятора.
В частности, на новые срочные безотзывные банковские вклады (депозиты) физлиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет значение ставки снижено с 14,82% до 14,34% годовых.
На новые срочные безотзывные банковские вклады физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет — с 15,62% до 15,31% годовых. А на новые кредиты для юрлиц (кроме льготных и инвестиционных кредитов) — с 13,06% до 12,91% годовых.
Также для новых кредитов физлицам (кроме льготных) расчетные величины стандартного риска снижены с 18,92% до 18,49% годовых.
По новым инвесткредитам для юрлиц (кроме льготных) значение расчетной величины стандартного риска сохранено на уровне 11,80% годовых.
Напомним, что расчетные величины стандартного риска являются универсальным инструментом, непосредственно влияющим на обеспечение стабильности в финансовой сфере. Нацбанк ввел этот показатель 1 марта 2019-го и тем самым ограничил возможность для коммерческих банков поднимать процентные ставки по кредитам или депозитам выше определенного уровня. Превышать значение РВСР при установлении процентных ставок по кредитам и депозитам коммерческие банки не могут.
