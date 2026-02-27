Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты белорусов

На новые срочные безотзывные банковские вклады физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет — с 15,62% до 15,31% годовых. А на новые кредиты для юрлиц (кроме льготных и инвестиционных кредитов) — с 13,06% до 12,91% годовых.