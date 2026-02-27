Радий Хабиров прокомментировал поддержку садоводства в Башкирии

В Башкирии более трети из 1,5 тысячи садовых товариществ получили государственную поддержку. Об этом в своих соцсетях написал Глава республики Радий Хабиров. Напомним, системная работа по развитию башкирских СНТ запущена в 2022 году.
За это время на поддержку СНТ направили почти 800 млн рублей. Финансирование использовали на ремонт подъездных дорог, внутренних водопроводов, решение вопросов по противопожарной безопасности, на установку контейнеров для ТКО. Постепенно прорабатываются проблемы с электроснабжением. Лучшим СНТ ежегодно выделяются гранты. По поручению президента России продолжается догазификация СНТ.
"Это ключевой принцип нашей работы — даже если решить задачу сразу не получается, нужно стараться делать это шаг за шагом. Не останавливаться, как бы трудно ни было.
Для кого-то из наших жителей свой огород — это материальное подспорье, для кого-то — важная часть семейного досуга. Поддержку садоводов в республике мы обязательно продолжим, несмотря на сложные времена. И усилим, как только появится такая возможность", — прокомментировал Радий Хабиров.
Ранее сообщали, как решается вопрос со сбором и вывозом ТКО в садах региона.