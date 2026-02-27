Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти

«По итогам 2025 года объем экспорта нефти составил 78,7 млн тонн, рост на 11,6% в сравнении с планом 2025 года. Это связано с вводом в эксплуатацию проектов по расширению добычи нефти на месторождении Тенгиз. Основной рост экспорта пришелся на КТК — 64,8 млн тонн», — сказал министр.