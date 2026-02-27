Ричмонд
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года на расширенной коллегии ведомства рассказал об объемах добычи нефти и планах по увеличению ее экспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он подчеркнул, что порядка 80% нефтедобычи направляется на экспорт.

«По итогам 2025 года объем экспорта нефти составил 78,7 млн тонн, рост на 11,6% в сравнении с планом 2025 года. Это связано с вводом в эксплуатацию проектов по расширению добычи нефти на месторождении Тенгиз. Основной рост экспорта пришелся на КТК — 64,8 млн тонн», — сказал министр.

По его словам, это на 18% больше в сравнении с 2024 годом.

«В рамках развития дополнительных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год через Баку — Тбилиси — Джейхан. Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличения объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год», — добавил Аккенженов.

Ранее мы писали, что два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году.