Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти

Он подчеркнул, что порядка 80% нефтедобычи направляется на экспорт.
«По итогам 2025 года объем экспорта нефти составил 78,7 млн тонн, рост на 11,6% в сравнении с планом 2025 года. Это связано с вводом в эксплуатацию проектов по расширению добычи нефти на месторождении Тенгиз. Основной рост экспорта пришелся на КТК — 64,8 млн тонн», — сказал министр.
По его словам, это на 18% больше в сравнении с 2024 годом.
«В рамках развития дополнительных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год через Баку — Тбилиси — Джейхан. Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличения объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год», — добавил Аккенженов.
