Натрий-ионные аккумуляторы начнут производить в Красноярском крае

Натрий-ионные аккумуляторы рассматривают как перспективную замену свинцово-кислотным и литий-ионным.

Источник: Правительство Красноярского края

На Форуме будущих технологий губернатор Красноярского края Михаил Котюков поделился опытом реализации проекта, поддержанного грантом памяти академика Евгения Велихова. Речь идёт о разработке натрий-ионных аккумуляторов для одного из предприятий региона.

В 2025 году научная группа Сколтеха выиграла конкурс Российского научного фонда. Цель — создать технологию производства аккумуляторов с заданными свойствами. Глава края подчеркнул: такие гранты становятся мостом между заказчиком, разработчиком и тем, кто будет внедрять инновации в реальное производство.

«Если выгодоприобретатель увидит для себя эту возможность, мы найдём того, кто разделит с нами риски и перейдёт к финансовой модели развития. Но для этого нужно найти правильные формы сочетания экономики и науки», — отметил Котюков.

Он также заявил, что регион не должен оставаться сторонним наблюдателем: территории необходимо вовлекать в программу совместных грантов с самого начала — от разработки до внедрения.

Сейчас по проекту идут научно-исследовательские работы. Эксперты считают, что параллельно нужно начинать испытания на производственной базе. В планах на 2026 год — формирование научной школы по натрий-ионным системам в Красноярском крае, а также совместная с Росатомом и Сколтехом программа исследований смежных компонентов.

Особое внимание — энергоснабжению изолированных территорий, в том числе в Арктике.

Натрий-ионные аккумуляторы рассматривают как перспективную замену свинцово-кислотным и литий-ионным: они экологичнее, а сырьё для них дешевле и доступнее. Технология может быть востребована производителями электротранспорта, промышленными предприятиями и в инфраструктурных проектах.

