Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда озвучило ситуацию с реальными доходами белорусов

Минтруда сказало о росте реальных доходов белорусов на 26%

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты озвучили ситуацию с реальными доходами белорусов.

По словам главы Минтруда Андрея Лобовича, темп роста реальных денежных доходов населения за пятилетку составил 126%. Кроме того, за этот период наблюдался рост всех видов доходов: зарплат, пенсий и пособий.

Размер средней зарплаты в Беларуси в 2025-м достиг 2693 рублей. За пять лет реальная зарплата выросла в 1,4 раза. С 2020-го более чем в два раза выросли зарплаты учителей и врачей.

При этом Лобович заметил, что бюджетное финансирование, которое предусмотрено на 2026 год, позволит поддерживать уровень зарплат в бюджетной сфере, обеспечит реальный уровень пенсий и пособий.

Также за пятилетку почти в два раза выросли пенсии. Средний уровень пенсионных выплат в Беларуси сегодня превышает 1070 белорусских рублей.

Среднемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличилось в 2,1 раза, составляя сейчас 947 рублей.

Еще Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты белорусов.

Также Нацбанк отреагировал на снижение курса белорусского рубля к российскому на 6%.