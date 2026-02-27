Минтруда озвучило ситуацию с реальными доходами белорусов

В Министерстве труда и социальной защиты озвучили ситуацию с реальными доходами белорусов.
По словам главы Минтруда Андрея Лобовича, темп роста реальных денежных доходов населения за пятилетку составил 126%. Кроме того, за этот период наблюдался рост всех видов доходов: зарплат, пенсий и пособий.
Размер средней зарплаты в Беларуси в 2025-м достиг 2693 рублей. За пять лет реальная зарплата выросла в 1,4 раза. С 2020-го более чем в два раза выросли зарплаты учителей и врачей.
При этом Лобович заметил, что бюджетное финансирование, которое предусмотрено на 2026 год, позволит поддерживать уровень зарплат в бюджетной сфере, обеспечит реальный уровень пенсий и пособий.
Также за пятилетку почти в два раза выросли пенсии. Средний уровень пенсионных выплат в Беларуси сегодня превышает 1070 белорусских рублей.
Среднемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличилось в 2,1 раза, составляя сейчас 947 рублей.
Еще Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты белорусов.
Также Нацбанк отреагировал на снижение курса белорусского рубля к российскому на 6%.