Раньше и больше: срок оплаты коммунальных услуг в Петербурге изменят с 1 марта

Крайний срок оплаты также унифицирован: внести плату за ЖКУ необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Как пояснили в надзорном ведомстве на примере февраля, квитанцию за этот месяц петербуржцы ожидают 5 марта, а оплатить услуги должны до 15 марта. Управляющие компании и поставщики ресурсов не смогут менять установленные даты — они станут едиными и обязательными для всех.