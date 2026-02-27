Ричмонд
В СК провели приём граждан: 14 калининградцев пожаловались на аварийные дома и расселение

Руководитель следственного управления Дмитрий Канонеров совместно с первым замгубернатора Валерием Шериным, министром строительства Сергеем Черномазом, главой администрации Калининграда Еленой Дятловой и председателем комитета муниципального имущества Сергеем Радковским провели приём граждан.

Источник: Kaliningradnews

Основные темы — признание домов аварийными и расселение.

На приём пришли 14 жителей региона. Некоторые вопросы удалось решить сразу. По каждому обращению Канонеров дал конкретные поручения — о проведении следственных действий и оказании юридической помощи.

«Соблюдение прав граждан, особенно социально незащищённых, проживающих в аварийном жилье, — приоритет ведомства», — подчеркнул глава управления.

Представители правительства, в свою очередь, пообещали проанализировать все случаи в рамках межведомственного взаимодействия, чтобы найти оптимальные решения.