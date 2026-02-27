В СК провели приём граждан: 14 калининградцев пожаловались на аварийные дома и расселение

Основные темы — признание домов аварийными и расселение.
На приём пришли 14 жителей региона. Некоторые вопросы удалось решить сразу. По каждому обращению Канонеров дал конкретные поручения — о проведении следственных действий и оказании юридической помощи.
«Соблюдение прав граждан, особенно социально незащищённых, проживающих в аварийном жилье, — приоритет ведомства», — подчеркнул глава управления.
Представители правительства, в свою очередь, пообещали проанализировать все случаи в рамках межведомственного взаимодействия, чтобы найти оптимальные решения.