Андрей Полевой рассказал, когда откроют новые станции метро в Петербурге

В Петербурге рассчитывают вернуться к открытию новых станций метро к 2029 году. Об этом в интервью порталу «Строительный Петербург» рассказал заместитель председателя городского Комитета по строительству Андрей Полевой, отвечая на вопросы о сроках и текущих работах.
По его словам, сейчас рассматриваются варианты, какая станция станет первой — «Богатырская» или «Каменка», также обсуждается запуск выхода со станции «Театральная». К 2030 году город планирует ввести станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», а также организовать второй выход «Лиговского проспекта» к терминалу ВСМ.
На Невско-Василеостровской линии тоннелепроходческий щит «Надежда» завершает работу: он прошёл перегон и находится в пределах станции «Каменка». Его демонтаж на поверхности ожидается в конце лета — начале осени. Параллельно продолжается строительство котлованов и ограждающих конструкций на «Богатырской» и «Каменке».
На Красносельско-Калининской линии одновременно задействованы четыре щита. Два движутся от «Путиловской» в сторону «Каретной», ещё два — навстречу. Кроме тоннелей, строятся вертикальные стволы и пересадки, в том числе к «Московским воротам» и «Обводному каналу».
Что касается станции «Брестская», её трассировку корректируют с учётом сложных грунтов и будущих транспортных потоков. Решения принимаются совместно с профильными комитетами, чтобы новые станции были востребованы жителями.