Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске

Об этом сообщили в Корпорации развития региона. Речь идет о таких компонентах, как системы накопления энергии, комплектующие и автоматизированные системы управления технологическими процессами. Инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей, планируется создать 33 рабочих места. Продукция, выпускаемая на площадке ОЭЗ, будет применяться в транспортной отрасли, энергетике и нефтегазовом секторе. Всего на последнем экспертный совете ОЭЗ была одобрена реализация 55 проектов, предполагающих вложение более 166 млрд рублей инвестиций.
Напомним, что повышение инвестиционной активности отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который ставит своей целью создание прозрачных условий для бизнеса, разделение рисков между государством и инвесторами и увеличение объемов инвестиций в регионы.
Ранее сообщалось, что подписаны соглашения с первыми резидентами ОЭЗ «Кулибин» в городе Бор Нижегородской области. Концессию по созданию портовой инфраструктуры на Бору планируют заключить в 2026 году.