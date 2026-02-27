Ричмонд
Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске

Локальное производство электронной продукции разместят на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области.

Источник: Корпорация развития Нижегородской области

Об этом сообщили в Корпорации развития региона. Речь идет о таких компонентах, как системы накопления энергии, комплектующие и автоматизированные системы управления технологическими процессами. Инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей, планируется создать 33 рабочих места. Продукция, выпускаемая на площадке ОЭЗ, будет применяться в транспортной отрасли, энергетике и нефтегазовом секторе. Всего на последнем экспертный совете ОЭЗ была одобрена реализация 55 проектов, предполагающих вложение более 166 млрд рублей инвестиций.

Напомним, что повышение инвестиционной активности отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который ставит своей целью создание прозрачных условий для бизнеса, разделение рисков между государством и инвесторами и увеличение объемов инвестиций в регионы.

Ранее сообщалось, что подписаны соглашения с первыми резидентами ОЭЗ «Кулибин» в городе Бор Нижегородской области. Концессию по созданию портовой инфраструктуры на Бору планируют заключить в 2026 году.