Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске

Об этом сообщили в Корпорации развития региона. Речь идет о таких компонентах, как системы накопления энергии, комплектующие и автоматизированные системы управления технологическими процессами. Инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей, планируется создать 33 рабочих места. Продукция, выпускаемая на площадке ОЭЗ, будет применяться в транспортной отрасли, энергетике и нефтегазовом секторе. Всего на последнем экспертный совете ОЭЗ была одобрена реализация 55 проектов, предполагающих вложение более 166 млрд рублей инвестиций.