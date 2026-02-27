Ричмонд
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму — порядок начислений

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. В Крыму вторую военную пенсию получают более семи тысяч военных пенсионеров, информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент более 7 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Отделения СФР по Республике Крым», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о случаях, когда военный пенсионер продолжает трудовую деятельность, не относящуюся к силовым ведомствам. В таких случаях пенсия по линии Социального фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении ряда условий.

«Достижение общеустановленного возраста — право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения и у женщин 1967 года рождения», — уточняется в пресс-релизе.

При этом отдельные категории военных пенсионеров могут рассчитывать на страховую пенсию по старости раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста. Например, это касается тех, кто работает на Севере, в тяжелых условиях, и так далее.

«При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет», — уточнили в ведомстве.

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа. И январская индексация, и августовский перерасчет проходят автоматически, добавили в пресс-службе.

