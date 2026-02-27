Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму — порядок начислений

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа. И январская индексация, и августовский перерасчет проходят автоматически, добавили в пресс-службе.