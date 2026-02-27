Гендиректор УК «Дело» отказался проводить внеочередное общее собрание

Москва, 27 февраля. /ТАСС/. Гендиректор УК «Дело» Алексей Лебедев отказался проводить внеочередное общее собрание, которое должно было пройти 27 февраля. Об этом сообщил в личном Telegram-канале основатель ГК Сергей Шишкарев, недавно консолидировавший 51% компании.
«Запланированное на сегодня внеочередное общее собрание УК “Дело”, которое созывалось по моему требованию, не состоялось в связи с отказом гендиректора ООО Алексея Лебедева провести заседание», — сказано в сообщении.
Шишкарев отметил, что Лебедев направил сообщение о назначении собрания на 30 марта 2026 года. «Публично заявляю, что не поднимал и не обсуждал тему переноса внеочередного собрания на новую дату», — отметил он.
Бизнесмен добавил, что трудовой договор с Лебедевым истек 30 июня 2025 года. Назначение гендиректора в декабре 2024 года было обусловлено договоренностями с Росатомом и «Трансмашхолдингом» (ТМХ) о намерении создать совместный логистический бизнес, а пребывание во главе компании ограничено сроком переговоров.
«Выступал и буду выступать за то, что нам нужна команда, заинтересованная в целенаправленной работе с полной отдачей на благо ГК “Дело”, — добавил Шишкарев.
Также сообщалось, что на втором внеочередном собрании участники УК «Дело» второй раз не избрали нового генерального директора. Шишкарев выдвигал трех кандидатов на должность гендиректора, в том числе себя. Однако, все кандидаты были отклонены Росатомом.
О соглашении.
В декабре 2024 года между Росатомом, Шишкаревым и ТМХ было заключено соглашение, по которому «Р-альянс» выкупил у Шишкарева 1% в УК «Дело», в результате чего доля последнего сокращалась до 50%. Затем стало известно, что сделки между госкорпорацией и ТМХ по доле в ГК «Дело» не будет: Росатом и ТМХ не договорились о стоимости доли госкорпорации.
Росатом также решил начать процедуру предложения о взаимном выкупе доли в ГК «Дело» ее участниками. Соответствующее решение принял стратегический совет госкорпорации 17 февраля.
О группе компаний.
Группа компаний «Дело» — российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.