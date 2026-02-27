Гендиректор УК «Дело» отказался проводить внеочередное общее собрание

В декабре 2024 года между Росатомом, Шишкаревым и ТМХ было заключено соглашение, по которому «Р-альянс» выкупил у Шишкарева 1% в УК «Дело», в результате чего доля последнего сокращалась до 50%. Затем стало известно, что сделки между госкорпорацией и ТМХ по доле в ГК «Дело» не будет: Росатом и ТМХ не договорились о стоимости доли госкорпорации.