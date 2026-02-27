Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор УК «Дело» отказался проводить внеочередное общее собрание

По словам основателя ГК Сергея Шишкарева, он созвал встречу на 27 февраля, однако Алексей Лебедев направил сообщение о назначении собрания на 30 марта.

Москва, 27 февраля. /ТАСС/. Гендиректор УК «Дело» Алексей Лебедев отказался проводить внеочередное общее собрание, которое должно было пройти 27 февраля. Об этом сообщил в личном Telegram-канале основатель ГК Сергей Шишкарев, недавно консолидировавший 51% компании.

«Запланированное на сегодня внеочередное общее собрание УК “Дело”, которое созывалось по моему требованию, не состоялось в связи с отказом гендиректора ООО Алексея Лебедева провести заседание», — сказано в сообщении.

Шишкарев отметил, что Лебедев направил сообщение о назначении собрания на 30 марта 2026 года. «Публично заявляю, что не поднимал и не обсуждал тему переноса внеочередного собрания на новую дату», — отметил он.

Бизнесмен добавил, что трудовой договор с Лебедевым истек 30 июня 2025 года. Назначение гендиректора в декабре 2024 года было обусловлено договоренностями с Росатомом и «Трансмашхолдингом» (ТМХ) о намерении создать совместный логистический бизнес, а пребывание во главе компании ограничено сроком переговоров.

«Выступал и буду выступать за то, что нам нужна команда, заинтересованная в целенаправленной работе с полной отдачей на благо ГК “Дело”, — добавил Шишкарев.

Также сообщалось, что на втором внеочередном собрании участники УК «Дело» второй раз не избрали нового генерального директора. Шишкарев выдвигал трех кандидатов на должность гендиректора, в том числе себя. Однако, все кандидаты были отклонены Росатомом.

О соглашении.

В декабре 2024 года между Росатомом, Шишкаревым и ТМХ было заключено соглашение, по которому «Р-альянс» выкупил у Шишкарева 1% в УК «Дело», в результате чего доля последнего сокращалась до 50%. Затем стало известно, что сделки между госкорпорацией и ТМХ по доле в ГК «Дело» не будет: Росатом и ТМХ не договорились о стоимости доли госкорпорации.

Росатом также решил начать процедуру предложения о взаимном выкупе доли в ГК «Дело» ее участниками. Соответствующее решение принял стратегический совет госкорпорации 17 февраля.

О группе компаний.

Группа компаний «Дело» — российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.