Жареное молоко и позолоченные хинкали: чем удивит кухня в регионах России

Эскалоп из фуа-гра и том-ям с папоротником.
Хабаровские рестораны стараются удивить необычным сочетанием вкусов, традиционных для паназиатской кухни, но с дальневосточным акцентом. Так, в Хабаровске можно попробовать острый суп с томленой говяжьей щекой, капустой кимчи и грибами шиитаке, а также эскалоп из фуа-гра — обжаренную до золотистой корочки тонко нарезанную утиную печень на японском молочном хлебе хоккайдо под соусом из смородины. Кроме того, там подают бутерброд с копченой аухой (китайский окунь) и папоротником. Предлагают даже язык оленя с кремом из черного чеснока.
На сладкое — интерпретация рецепта торта «Ниигата», созданного в честь японского города с тем же названием — побратима Хабаровска. В составе — ванильные коржи, курага, суфле и вареная сгущенка. Или же можно отведать десерт «Амурские столбы» (так же называются скальные обнажения посреди тайги в Хабаровском крае). В нем арахисовый мусс, начинка из брусники и малины и шоколадный крамбл.
Некоторые заведения в качестве закуски предлагают огурцы, маринованные по древним азиатским традициям, — с жгучим чили, чесноком и кунжутным маслом. Также там есть сугудай (сырые кусочки, маринованные в специях и растительном масле) из аухи с моченой брусникой и кисло-сладким соусом на основе цветков бузины, черные пельмени с олениной, покрытые съедобным золотом, с соусом на травах и хворостом из вешенок.
В качестве основного блюда предлагают свинину, обжаренную на открытом огне, с миксом азиатских грибов в соусе на основе китайского выдержанного вина шаосинь.
Тартар из вяленого арбуза и карпаччо из дыни.
В Волгограде туристов готовы удивить блюдами с местным акцентом, которые основаны на дарах реки Волги. К примеру, раков предлагают отведать с запеченными яблоками, а стейк волжского судака — с соусом дорблю. Из судака делают и паштет, который подается с бриошью и нардеком (мед или варенье из арбуза). Также в сезон подают тартар из вяленого арбуза, карпаччо из дыни с ветчиной и моцареллой, салат с креветками и арбузом.
«Речные дары» с оригинальной подачей можно попробовать и в Ростове-на-Дону. Местные рестораны предлагают отведать раков с халапеньо, ананасом и лаймом, «русских» раков с хреном, горчицей и солеными огурцами, а также раков по-немецки — с квашеной капустой и колбасами.
В Краснодаре предлагают жареное молоко — нежное лакомство в панировке с нотками лимонной цедры и корицы. В основе блюда лежит молоко, загущенное мукой, а затем обжаренное до хрустящей корочки. Еще одно блюдо, достойное внимания, — позолоченные хинкали. Корнями оно уходит в грузинскую кухню, но на Кубани традиционное мясо заменили морскими обитателями. Само тесто выкрашено в глубокий черный цвет чернилами каракатицы, а сверху хинкали украшены съедобным сусальным золотом.
Оленья кость и мороженая щука.
В Ненецком автономном округе (НАО) одно из самых популярных зимой блюд — пельмени с олениной. Для теста используются только мука, вода и соль, никаких яиц; для фарша свежемороженая оленина, репчатый лук, чеснок, соль, перец.
«Лепим только руками, морозим обязательно на улице в сарае, храним в ведрах там же. Съесть надо до наступления тепла. При варке в кипящую воду кладется внутренний жир оленя. Подавать с бульоном», — рассказали ТАСС в региональном отделении Русского географического общества.
Вообще, в НАО очень много блюд из оленя. После забоя мясо нарезают тонко и сразу кладут жарить на печку-буржуйку. Запивают свежей кровью. «На юге округа кость оленью замороженную разрубают пополам вдоль, достают замерзший мозг. Едят как строганину, макая в соль с перцем. На вкус будто сливочное масло ешь», — поделилась собеседница агентства.
Еще в Нарьян-Маре любят котлеты из щуки, рыба обязательно должна быть замороженной. «Мороженую щуку пилим на части, снимаем кожу с чешуей, убираем внутренности. Вырезаем большие кости. Мясо щуки мельчим на мясорубке, добавляем репчатый лук, соль и обязательно сливочное масло — 100 г на 3 кг фарша. Перемешиваем, даем чуть постоять, формируем котлеты, обваливаем их в сухарях и замораживаем. Готовим морожеными: кладем на разогретую сковороду, доводим до румяной корочки, переворачиваем и вторую сторону тоже до корочки, убавляем огонь, закрываем крышкой и доводим до готовности, периодически переворачивая», — раскрыли ТАСС рецепт северной кухни.
«Черный суп» с мясом, костями и легкими барана.
На территории Енисейской Сибири необычные блюда готовят в Туве. Здесь, например, очень популярен сухой соленый творог (курт), который долго хранится и при этом сохраняет все питательные свойства. По традиции курт отправляют бойцам СВО из Тувы как одно из национальных лакомств к тувинскому новому году — Шагаа.
Также в Туве варят «черный суп» (кара мун) из бараньих субпродуктов. Бульон готовят из мяса, костей, легких, печени барана. Он получается темного цвета и очень наваристый. При этом по традиции ребра варят парами, не ломая их. Согласно народной примете, если нарушить это правило, то можно поссориться с родными и близкими. Тувинцы считают этот суп полезным, особенно во время простуды.
Сыр с лавандой и улитки.
Гостей Крыма удивляют разнообразием сыров, многие из которых стали визитной карточкой республики. Например, можно встретить сыр с крымской лавандой или винный сыр с грецким орехом. Также местные фермеры выращивают улиток, которых можно приготовить на месте. Так, улитки по-бургундски запекаются в печи на специальной сковороде и подаются с соусом.
Творожная пасха с черной икрой и сусальным золотом.
Красноярск называют гастрономической столицей Сибири. Здесь работает около 30 ресторанов, специализирующихся на уникальной сибирской кухне, основанной на рыбе, диких ягодах, папоротнике и черемухе. Именно из нее в Сибири всегда делали пироги со сметаной, а потом эта ягода перекочевала в знаменитый торт «Черемуховый», попробовать который можно только в Красноярске.
Помимо этого, на базе Сибирского федерального университета в Красноярске создан единственный в России Институт гастрономии, который продолжает традиции известного шеф-повара, основоположника «новой кухни» Поля Бокюза. Там готовят шеф-поваров, кондитеров и других специалистов для этой индустрии.
По словам эксперта ресторанного рынка Красноярска Ярослава Моргунова, каждый год местные рестораторы стараются удивить интересными блюдами жителей и гостей города. «Так, например, в 2024 году один холдинг во главе с ресторатором Хайямом Аминовым к празднику Пасхи приготовил необычную творожную пасху с черной икрой и сусальным золотом. Так как продукт был необычный и дорогой, сделано было 20 экземпляров — и все разошлись», — рассказал Моргунов.
Он добавил, что также одним из сибирских деликатесов является икра хариуса, которую сегодня почти не найти: «Если задаться целью, то купить ее можно, но после того, как она появилась в красноярских ресторанах и люди ее распробовали, она стала стоить очень дорого».
«Груди молодушки» для жениха.
В Мордовии гостям предлагают толстые пшенные блины — пачат, мордовскую уху — шурьбу, пшенную кашу — шонгарям и легендарную «медвежью лапу» — котлету из говяжьей печени и свинины, посыпанную сухариками или орехами, по форме напоминающую лапу хищника.
Еще здесь можно попробовать «груди молодушки». За этим интригующим названием скрываются сладкие булочки с творогом, похожие на ватрушки, рассказала ТАСС хозяйка «Дома Молочника» в селе Лесное Цибаево Темниковского района Мордовии Анна Нечайкина. Это местное блюдо, которое раньше имело обрядовый характер.
«По традиции такими булочками угощали жениха в ночь перед свадьбой. В молитве просили, чтобы у жены было достаточно молока, чтобы выкормить будущих детей», — отметила Анна Нечайкина.
В центр каждой такой булочки при готовке кладут столовую ложку творожной начинки. Сверху помещают маленькие кусочки теста, а также изюм для украшения.
Древние рецепты монастырской кухни.
В Кирилловском округе Вологодской области угощают блюдами по рецептам монастырской кухни XVII века. Во время массовых гуляний и реконструкций предлагают горошницу — горячую похлебку из гороха, «губы греты» — горячую грибную похлебку, шаровиху — овсяное толокно с моченой брусникой, а также дежень — блюдо из толокна и творога.
«Меню кафе Кирилло-Белозерского музея-заповедника “У Казанской башни” составлено по монастырским архивам и описям 1601 года — это самые ранние монастырские документы, которые сохранились до наших времен. По ним воссоздали рецепты и готовят рыбу по-монастырски — филе судака, запеченное с картофелем и грибами, “тельное из щуки” с щукой, грибами, луком и яйцом. Пользуются популярностью щи по-боярски с лесными сушеными грибами, квашеной капустой и сметаной, каша по-монастырски из пшена, тыквы и вологодского сливочного масла, а также рогульки — ватрушки из бездрожжевого теста со всевозможными начинками», — рассказали ТАСС в музее.
