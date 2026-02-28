Жареное молоко и позолоченные хинкали: чем удивит кухня в регионах России

Хабаровские рестораны стараются удивить необычным сочетанием вкусов, традиционных для паназиатской кухни, но с дальневосточным акцентом. Так, в Хабаровске можно попробовать острый суп с томленой говяжьей щекой, капустой кимчи и грибами шиитаке, а также эскалоп из фуа-гра — обжаренную до золотистой корочки тонко нарезанную утиную печень на японском молочном хлебе хоккайдо под соусом из смородины. Кроме того, там подают бутерброд с копченой аухой (китайский окунь) и папоротником. Предлагают даже язык оленя с кремом из черного чеснока.