Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 28 февраля

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 28 февраля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке обнародовали курсы валют на 28 февраля, субботу. Так, в последний день зимы курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В субботу, 28 февраля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8523 белорусского рубля, 1 евро — 3,3653 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7488 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 27 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 28 февраля, остались прежними.

Еще Минсельхозпрод объявил о надбавках белорусам за сданную сельхозпродукцию.

