Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 28 февраля

В Национальном банке обнародовали курсы валют на 28 февраля, субботу. Так, в последний день зимы курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В субботу, 28 февраля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8523 белорусского рубля, 1 евро — 3,3653 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7488 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 27 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 28 февраля, остались прежними.
