Россиянам назвали опасные растения на участках, за которые ввели штрафы

«Инвазивные растения — это чужеродные виды, которые активно распространяются, вытесняют местную флору и наносят вред экосистемам, сельскому хозяйству или здоровью людей. Наносят вред они давно, и бороться с ними надо было и раньше. Новые изменения в Земельный кодекс РФ делают санкции за неисполнение этой обязанности более строгими», — отметил эксперт.