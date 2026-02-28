Россиянам назвали опасные растения на участках, за которые ввели штрафы

На всех дачников и владельцев земли ложится новая обязанность с 1 марта 2026 года. Им придется самим уничтожать опасные чужие растения на своем участке. Не справишься — получишь штраф, а в худшем случае могут и землю забрать. Создатель эко-сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов рассказал KP.RU, за какие опасные растения можно нарваться на наказание.
«Инвазивные растения — это чужеродные виды, которые активно распространяются, вытесняют местную флору и наносят вред экосистемам, сельскому хозяйству или здоровью людей. Наносят вред они давно, и бороться с ними надо было и раньше. Новые изменения в Земельный кодекс РФ делают санкции за неисполнение этой обязанности более строгими», — отметил эксперт.
Помимо всем известного борщевика Сосновского, к опасным инвазивным растениям относятся канадский и гигантский золотарник, амброзия полыннолистная, клен ясенелистный, многолистный люпин, японская рейнутрия и другие виды.
По словам специалиста, каждый регион устанавливает свой список таких растений через нормативные акты, например, через постановления местных властей.
Ранее KP.RU писал, как избавиться от борщевика, который был завезен в середине ХХ века из Кавказа в центральную Россию как кормовая культура. Это не простая задача, но вполне возможная.