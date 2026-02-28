Где найти перечень опасных для дачи растений: советы юриста

Россиянам теперь особо важно следить за растениями, которые растут на их участках. С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков обязаны бороться с распространением инвазивных (чужеродных) растений. Несоблюдение этих требований может привести к штрафам или даже изъятию участка. Юрист «Центра правосудия» Валентина Куделина рассказала KP.RU, где искать списки опасных растений.