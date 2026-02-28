Ричмонд
Где найти перечень опасных для дачи растений: советы юриста

Юриста Куделина перечислила важные ресурсы для поиска перечня опасных растений.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам теперь особо важно следить за растениями, которые растут на их участках. С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков обязаны бороться с распространением инвазивных (чужеродных) растений. Несоблюдение этих требований может привести к штрафам или даже изъятию участка. Юрист «Центра правосудия» Валентина Куделина рассказала KP.RU, где искать списки опасных растений.

«Ищите такой список в разделе “Земельные отношения” или “Экология” на порталах госуслуг региона или официальных сайтах региональных правительств, Россельхознадзора или Минприроды субъекта РФ», — посоветовала эксперт.

Такие растения, как борщевик Сосновского, амброзия и золотарник, могут быть на территории вашего участка. Чтобы избежать санкций, важно ознакомиться с перечнем опасных видов, который устанавливают местные власти.

Ранее в некоторых областях, таких как Московская и Владимирская, уже были предусмотрены штрафы за наличие этих растений. Однако с 1 марта 2026 года требования станут обязательными на федеральном уровне, и санкции за их нарушение усилились.