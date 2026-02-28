В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией

В ходе инспекции были выявлены серьёзные нарушения в сфере контроля клиентских операций и соблюдения требований по противодействию отмыванию средств и управлению рисками. Особое беспокойство вызвала работа с клиентами, находящимися под санкциями Швейцарии и международных структур, что позволяло в ряде случаев обходить ограничения, включая заморозку активов.