В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией

FINMA лишило лицензии швейцарский банк MBaer и инициировало процедуру его ликвидации. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора и принято по итогам надзорной проверки.
В ходе инспекции были выявлены серьёзные нарушения в сфере контроля клиентских операций и соблюдения требований по противодействию отмыванию средств и управлению рисками. Особое беспокойство вызвала работа с клиентами, находящимися под санкциями Швейцарии и международных структур, что позволяло в ряде случаев обходить ограничения, включая заморозку активов.
Проверка, начатая в 2024 году, показала, что значительная часть клиентской базы относилась к категории повышенного риска. Банк, по оценке регулятора, систематически игнорировал сигналы службы комплаенса, недостаточно проверял происхождение средств и несвоевременно информировал о подозрительных операциях.
Нарушения признаны масштабными и трудноустранимыми, в связи с чем также начаты отдельные разбирательства в отношении четырёх лиц, предположительно причастных к выявленным проблемам.
