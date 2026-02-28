Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией

Швейцарский регулятор запустил процедуру ликвидации банка, помогавшего клиентам обходить заморозку средств.

Источник: Аргументы и факты

FINMA лишило лицензии швейцарский банк MBaer и инициировало процедуру его ликвидации. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора и принято по итогам надзорной проверки.

В ходе инспекции были выявлены серьёзные нарушения в сфере контроля клиентских операций и соблюдения требований по противодействию отмыванию средств и управлению рисками. Особое беспокойство вызвала работа с клиентами, находящимися под санкциями Швейцарии и международных структур, что позволяло в ряде случаев обходить ограничения, включая заморозку активов.

Проверка, начатая в 2024 году, показала, что значительная часть клиентской базы относилась к категории повышенного риска. Банк, по оценке регулятора, систематически игнорировал сигналы службы комплаенса, недостаточно проверял происхождение средств и несвоевременно информировал о подозрительных операциях.

Нарушения признаны масштабными и трудноустранимыми, в связи с чем также начаты отдельные разбирательства в отношении четырёх лиц, предположительно причастных к выявленным проблемам.

Ранее Банк России заявил о намерении взыскивать в судебном порядке убытки, причинённые незаконными действиями европейских банков, связанными с блокировкой и использованием его активов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше