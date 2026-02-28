В России вступят в силу новые правила работы отелей с 1 марта

Одно из наиболее значимых нововведений для потребителей — право на полный возврат средств при ранней отмене. При отказе от бронирования до дня заезда отель обязан вернуть туристу полную сумму. Исключение составляет плата за гарантированное бронирование первой ночи, которую гостиница может удержать. Но за все последующие ночи деньги должны быть возвращены в полном объеме, объяснили в ассоциации.