В России вступят в силу новые правила работы отелей с 1 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Обновленные правила предоставления гостиничных услуг вступят в силу в России 1 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Одно из наиболее значимых нововведений для потребителей — право на полный возврат средств при ранней отмене. При отказе от бронирования до дня заезда отель обязан вернуть туристу полную сумму. Исключение составляет плата за гарантированное бронирование первой ночи, которую гостиница может удержать. Но за все последующие ночи деньги должны быть возвращены в полном объеме, объяснили в ассоциации.
Новые правила также обязывают средства размещения в открытом доступе указывать размер скидки от исходной цены, а не только конечную стоимость. Кроме того, при онлайн-бронировании отель должен будет прописать свой уникальный номер в государственном реестре, что позволит туристу проверить легальность и категорию объекта.
В правилах появились и отдельные разделы, регулирующие порядок досрочного выезда, продления проживания и размещения с животными. Например, с 1 марта отели смогут устанавливать собственные правила приема питомцев и взимать дополнительную плату за уборку, но обязаны заранее информировать об этом гостей, указали в АТОР.
Эксперты подчеркнули, что новые правила будут едиными для всех средств размещения, подлежащих классификации. Это означает, что базы отдыха, кемпинги, горные приюты и другие объекты теперь будут работать по единому стандарту, что повысит защищенность туристов и упорядочит рынок.
Помимо этого, объекту будет недостаточно просто пройти классификацию и получить «звезды». Средство размещения должно быть внесено в Единый государственный реестр классифицированных объектов. Работа вне реестра будет запрещена.