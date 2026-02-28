Резидентов ТОР в Приморье заставят высаживать леса взамен вырубленных

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) будут обязаны при вырубке лесов в течение трех лет обеспечить их восстановление. Необходимые работы уже запланированы в Приморье, на Камчатке и Сахалине, сообщает ИА PrimaMedia.
Резиденты ТОР сегодня получают не только налоговые и иные льготы, но и земли, которые предприниматель может освободить от насаждений. Рассмотренные на заседании правительства РФ корректировки в законодательство уточняют регулирование в этой сфере.
"При этом изменения обязывают резидентов обеспечить восстановление леса на такой же площади, где были рубки, в течение трёх лет. Контролировать эту деятельность будут управляющие компании, строго отслеживая, чтобы всё было полностью компенсировано.
Рассчитываем, что эти решения позволят повысить эффективность деятельности ТОР, в том числе на Камчатке, Сахалине, в Приморье, где уже запланированы необходимые работы",
На данный момент в стране действуют 18 ТОР, в том числе 16 на Дальнем Востоке. В Приморье четыре действующих ТОР — «Приморье», «Большой Камень», «Михайловский» и «Находка».
Единый преференциальный режим должен заработать 1 января 2027 года на всей территории ДФО и сухопутных территориях Арктической зоны. Он объединит в один формат территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, Арктическую зону РФ (АЗРФ), международные территории опережающего развития (МТОР) и Курильские острова.