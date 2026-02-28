Жить под обрушившимся потолком до 2033 года: прокуратура Уссурийска потребовала расселить многодетную семью из аварийного дома

В ситуацию с многодетной семьей, которая второй год ютится в аварийном доме с подпорками вместо потолка, вмешалась прокуратура. История получила огласку после публикаций в соцсетях и привлекла внимание надзорного ведомства. Речь идет о доме 1953 года постройки на улице Блюхера в Уссурийске, где в ноябре 2024 года в одной из комнат обрушилось потолочное перекрытие. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Официально дом признали аварийным только в январе 2025 года, установив срок расселения аж до 2033 года. Женщина обращалась и в управляющую компанию, и в администрацию, но ей предложили лишь комнату в аварийном общежитии без горячей воды. После вмешательства прокуратуры и Следственного комитета процесс сдвинулся с мертвой точки. Главе Уссурийского городского округа внесено представление, сообщает прокуратура.
Ведомство взяло на контроль соблюдение жилищных жильцов.