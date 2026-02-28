В РФ снизилось производство молока и масла: страна нарастила выпуск творога

В России стали активнее производить творог. В январе страна нарастила его выпуск на 9,2%. Всего за месяц в России произвели 43,6 тысячи тонн творога. Об этом сказано в материалах на сайте Росстата.
При этом выпуск кисломолочной продукции упал на 0,8%. Производство молока снизилось на 2,1% в январе. Упал также выпуск сливочного масла.
По данным Росстата, в стране снизилось и производство маргарина. За месяц было выпущено 31,8 тысячи тонн продукта. Существенно также упало производство круп — на 23,9%.
Россия при этом вошла в число лидеров по производству яиц. Страна заняла седьмое место в мировом рейтинге. В 2024 году общее производство яиц составило 1,78 триллиона штук. Россия заняла седьмое место с показателем 46,4 миллиарда яиц.