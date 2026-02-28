Paramount приобрела Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов

В результате сделки к Paramount переходят права на ряд крупных франшиз и проектов, включая «Гарри Поттера», киновселенную DC, «Властелина колец», «Дюну», а также сериалы «Друзья», «Наследники», «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Настоящий детектив» и фильмы Lego. Кроме того, компания увеличила компенсацию в случае срыва сделки по регуляторным причинам с 5,8 до 7 млрд долларов.