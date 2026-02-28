Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте начнут высаживать «правильные» деревья: ставка будет сделана на лиственные породы

Vaib.uz (новости Узбекистана. 28 февраля). В Ташкенте меняется подход к озеленению. Столичный хокимият сообщил, что теперь в городе будут высаживать саженцы, адаптированные к местному климату. Речь идёт о шести видах деревьев — дубе, платане, липе, тюльпанном дереве, клёне и софоре японской. Судя по всему, эпоха массовой высадки хвойных в столице постепенно уходит в прошлое.

Источник: Vaib.Uz

Для реализации проекта на территории площадью 21 гектар организовано выращивание деревьев и кустарников, подходящих для климатических условий Ташкента. Участок полностью оснащён автоматической системой капельного орошения, при этом для полива будет использоваться артезианская вода.

На данный момент уже начались работы по посадке саженцев на площади 5 гектаров. Здесь планируется высадить 8 640 деревьев шести видов. В течение двух лет за ними будут ухаживать на месте, после чего их пересадят в различные районы столицы.

Саженцы завозятся из Турции, Италии, Германии, Нидерландов, Испании, а также из других стран Европы и Китая.

Власти рассчитывают, что новый подход позволит повысить приживаемость деревьев, улучшить экологическую ситуацию и создать более устойчивую зелёную инфраструктуру города.