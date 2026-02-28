В Ташкенте начнут высаживать «правильные» деревья: ставка будет сделана на лиственные породы

Для реализации проекта на территории площадью 21 гектар организовано выращивание деревьев и кустарников, подходящих для климатических условий Ташкента. Участок полностью оснащён автоматической системой капельного орошения, при этом для полива будет использоваться артезианская вода.
На данный момент уже начались работы по посадке саженцев на площади 5 гектаров. Здесь планируется высадить 8 640 деревьев шести видов. В течение двух лет за ними будут ухаживать на месте, после чего их пересадят в различные районы столицы.
Саженцы завозятся из Турции, Италии, Германии, Нидерландов, Испании, а также из других стран Европы и Китая.
Власти рассчитывают, что новый подход позволит повысить приживаемость деревьев, улучшить экологическую ситуацию и создать более устойчивую зелёную инфраструктуру города.