Mains: более 86% россиян предпочли бы получать медицинскую помощь по ДМС

«Чаще всего (29%) за последний год участники опроса обращались по ДМС или ОМС к терапевту. Второе место по числу обращений (25,6%) в медицинские учреждения занимает диагностика (анализы, МРТ, КТ, УЗИ и т. д.). Третье место у обращений к узким специалистам (например, неврологу, эндокринологу, окулисту и т. д.) — 23,6%. К стоматологам обращались 20,8% респондентов, а 21,7% сказали, что вообще не ходили к врачам», — говорится в материалах.