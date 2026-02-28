Mains: более 86% россиян предпочли бы получать медицинскую помощь по ДМС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 86% россиян предпочли бы получать медицинскую помощь по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом свидетельствуют данные опроса страхового брокера Mains (есть в распоряжении ТАСС).
«Как показали данные опроса, почти треть (29,8%) сделали бы выбор в пользу ДМС при появлении серьезных симптомов, 20,8% предпочтут ДМС, когда требуется срочное решение проблемы, 20,3% — для диагностики, 15,7% — для профилактики и чекапов», — говорится в материалах.
При этом опрос показал, что 13,4% не видят принципиальной разницы между обязательным медицинским страхованием (ОМС) и ДМС.
Однако эксперты выяснили, что фактически полис ДМС есть только у трети респондентов: для 23% их оформили работодатели, а 11,2% оплачивают страхование самостоятельно. «Таким образом, несмотря на высокий запрос на ДМС, большинство россиян не имеют к нему доступа», — отмечается в материалах.
По данным опроса, главным фактором при выборе медицинской помощи респонденты называют качество (30,2%), затем следуют рекомендации врачей (24,2%) и скорость получения помощи (20,2%).
«На практике 72,2% получают медицинскую помощь исключительно по ОМС, еще 4,1% — преимущественно по этой системе. Примерно равное использование ОМС и ДМС отметили 12,4% опрошенных. Только по ДМС обслуживаются 6%», — говорится в материалах.
При этом среди преимуществ ДМС 30,8% респондентов отмечают качество обслуживания, быструю запись к врачу (29,5%) и удобство сервиса (28,2%). Возможность выбрать клинику и специалиста важна для 24,3% опрошенных, экономия времени — для 18,2%. В числе основных недостатков ДМС респонденты отмечают высокую стоимость дополнительных услуг (35,7%), ограничения по покрытию (24,4%) и сложные согласования (20,9%). При этом опрос показал, что 15,7% не видят в системе добровольного страхования недостатков.
Преимущества ОМС.
Опрос показал, что ОМС ценят прежде всего за возможность получения экстренной помощи (45,3%) и бесплатность. Однако 49,2% называет главным недостатком очереди. Также респонденты указывают на ограниченный выбор специалистов и сложности с записью (по 27,6%), долгое ожидание приема (27%) и низкий уровень сервиса (24%).
«Чаще всего (29%) за последний год участники опроса обращались по ДМС или ОМС к терапевту. Второе место по числу обращений (25,6%) в медицинские учреждения занимает диагностика (анализы, МРТ, КТ, УЗИ и т. д.). Третье место у обращений к узким специалистам (например, неврологу, эндокринологу, окулисту и т. д.) — 23,6%. К стоматологам обращались 20,8% респондентов, а 21,7% сказали, что вообще не ходили к врачам», — говорится в материалах.
Кроме того, две трети опрошенных отмечают, что качество медицины в столице и регионах различается, причем 33,3% респондентов считают разницу существенной, 32,6% — незначительной, а 20,5% опрошенных не видят различий.
При этом 79,7% респондентов называют доступность медицины в своих регионах высокой или скорее высокой, 11,1% оценивают ее как скорее низкую, а как низкую — 9,2%.
В опросе приняли участие 1 257 россиян.