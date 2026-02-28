Эксперт Карабанов: Казахстан не будет запрещать импорт зерна из РФ в 2026 году

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 28 февраля. /ТАСС/. Введение запрета на импорт зерна из России, из-за которого в 2024 году пострадали сибирские аграрии, в этом году в Казахстане не планируется, сказал ТАСС на Зимней зерновой конференции представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.
«Ранее, в 2022—2024 годах, некоторые казахстанские импортеры осуществляли реэкспорт российского зерна под маркой казахстанского. Сейчас этой проблемы как таковой нет, основные покупатели российского зерна — это переработчики. А раз речи о реэкспорте не идет, значит, и не будет запрета», — сказал Карабанов.
Казахстан вводил запрет на импорт российского зерна в 2024 году. Больше всего от этой меры пострадали сибирские аграрии, которые столкнулись с падением цен на зерно. Несмотря на снятие запрета с начала 2025 года, поставки из Сибири в Казахстан не восстановились в полной мере из-за рекордного урожая зерна в Казахстане и, соответственно, снижения потребности в российской продукции АПК.
Зимняя зерновая конференция проходит с 25 по 27 февраля в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, «Алтайские Зерновые Конференции», «Прозерно» и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.