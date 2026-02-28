Эксперт Карабанов: Казахстан не будет запрещать импорт зерна из РФ в 2026 году

Казахстан вводил запрет на импорт российского зерна в 2024 году. Больше всего от этой меры пострадали сибирские аграрии, которые столкнулись с падением цен на зерно. Несмотря на снятие запрета с начала 2025 года, поставки из Сибири в Казахстан не восстановились в полной мере из-за рекордного урожая зерна в Казахстане и, соответственно, снижения потребности в российской продукции АПК.