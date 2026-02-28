В Карелии продажи алкогольной продукции местного производства выросли на треть

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Рост объемов реализованной на территории Карелии алкогольной продукции местных производителей составил 33% по итогам прошлого года, при этом общий объем потребления крепких спиртных напитков в регионе падает. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер правительства региона по вопросам экономики Олег Ермолаев.
В феврале аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza назвала регионы — лидеры по продажам алкоголя на душу населения. Наиболее высокие показатели потребления крепкого алкоголя в прошлом году были зафиксированы в Карелии — 21,2 литра на душу взрослого населения, что вдвое выше среднероссийского уровня. В правительстве республики отмечают, что показатель сформирован под влиянием растущего в регионе турпотока. Кроме того, тренд на сокращение потребления крепких алкогольных напитков там был заметен уже по итогам прошлого года.
«Мы всегда обращаем внимание на поддержку местных товаропроизводителей. Здесь находится один из старейших заводов в России по производству алкогольной продукции — Петрозаводский ликеро-водочный завод “Петровский”, который является производственной площадкой группы компаний “Алковорлд”. При общем сокращении продаж водки более чем на 5% в наших магазинах рост произведенной и реализованной на территории Карелии местной продукции составил 33%. То есть мы стали продавать больше карельской продукции, а общий объем потребления, конечно, уменьшился», — отметил вице-премьер.
По словам Ермолаева, рост продаж продукции именно местных производителей подтверждает влияние туристов на общие показатели потребления алкоголя в регионе.
«Торговые сети, которые реализуют продукцию широкого ассортимента в Республике Карелия, активно сотрудничают с нашим правительством в части поддержки реализации местной продукции. В том числе и алкоголя. Наш прогноз, что доля продаж карельской продукции в федеральных сетях в 2026 году будет увеличиваться, при этом снижение потребления алкогольной продукции жителями региона продолжится», — заключил Ермолаев.
Ранее в правительстве Карелии сообщили, что в прошлом году количество точек продаж крепкого алкоголя сократилось на 8% и составило 1,3 тыс. объектов. Одновременно наблюдается снижение объемов продаж алкогольной продукции в натуральном выражении на 9%.