В Карелии продажи алкогольной продукции местного производства выросли на треть

В феврале аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza назвала регионы — лидеры по продажам алкоголя на душу населения. Наиболее высокие показатели потребления крепкого алкоголя в прошлом году были зафиксированы в Карелии — 21,2 литра на душу взрослого населения, что вдвое выше среднероссийского уровня. В правительстве республики отмечают, что показатель сформирован под влиянием растущего в регионе турпотока. Кроме того, тренд на сокращение потребления крепких алкогольных напитков там был заметен уже по итогам прошлого года.