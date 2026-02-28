Организаторы раскрыли главные темы ВЭФ-2026

В Москве прошло заседание оргкомитета по проведению в 2026 году очередного, одиннадцатого по счету Восточного экономического форума. В этом году на ВЭФ много внимания будет уделено вопросам продвижения культурного многообразия народов России через креативные кластеры.
Доминирующее направление выбрано на случайно. 2026 год объявлен Указом Владимира Путина годом единства народов России. Крупнейшее деловое событие на Дальнем Востоке не могло остаться в стороне. На площадке ВЭФ в 2026-м будет продолжен проект «Душа России».
«Он объединяет традиции, современные идеи и культурное многообразие народов страны, раскрывает особенности нашей многонациональной страны силами креативного кластера. Это укрепит позиции Дальнего Востока как центра взаимодействия культур и цивилизаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
По словам полпреда Президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева деловая повестка будет посвящена ходу выполнения проектов, презентованных ранее на форумах во Владивостоке. Напомним, что на ВЭФ-2025 сумма подписанных соглашений превысила 6,5 триллиона рублей.
Также много времени предполагается уделить во время дискуссии развитию таких важных для Дальнего Востока отраслей, как энергетика и транспортный комплекс.
Напомним, что ВЭФ в этом году пройдет с 1 по 4 сентября на площадке ДВФУ.