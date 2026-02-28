Ричмонд
Пермяков в Анталию будет возить бывшая грузовая авиакомпания

Турецкий авиаперевозчик Anka Air совершит три чартерных рейса из Перми в Анталию, свидетельствует расписание пермского аэропорта.

Источник: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Рейсы запланированы на 25, 27 и 28 апреля. Тип используемого судна — Boeing-737, время в полете — 2 часа 55 минут. Дальнейшая полетная программа не раскрыта.

Air Anka — турецкая авиакомпания, основанная в 2021 году. Базируется в Измире. Полеты начала как грузовая авиакомпания в середине 2022 года, но в начале 2023 года перешла на пассажирские рейсы.

Направление из Перми на турецкий курорт Анатолию считается ключевым среди туроператоров. В этом сезоне туроператоры собираются возить пермяков в Турцию усилиями чартерных рейсов авиакомпаний «Южный ветер» и Nordwind.