Ташкент и Атырау свяжет новый авиарейс — дата

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В казахстанском городе Атырау состоялась презентация, посвященная запуску нового авиарейса по направлению Ташкент — Атырау, сообщает ИА «Дунё».
В мероприятии приняли участие представители акимата Атырауской области, руководство международного аэропорта, представители бизнес-сообщества региона, а также свыше 60 ведущих туристических компаний и гостиничных комплексов.
Основной темой презентации стал запуск прямых авиарейсов по маршруту Ташкент — Атырау — Ташкент, выполнение которых впервые запланировано на 30 марта и 3 апреля текущего года. Как отметили специалисты, запуск авиасообщения обеспечит жителям западных регионов Казахстана более удобную возможность для путешествий в исторические города Узбекистана.
Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы жд перевозок до 60 млн тонн.
Представители компаний «Uzbekistan Airways» и «Asialuxe Travel» подробно проинформировали участников о специальных туристических пакетах по Узбекистану, возможностях медицинского туризма и транзитных поездках.
Отдельное внимание стороны уделили гастрономическому туристическому потенциалу Узбекистана, получающему признание на международном уровне. Участников также ознакомили с масштабными культурными и туристическими мероприятиями, запланированными в рамках первых авиарейсов.
По итогам встречи представители туристической отрасли двух стран договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, системном увеличении туристического потока и реализации совместных туристических инициатив.
Ранее сообщалось о том, что Ташкент и Астану с 29 марта свяжет еще один авиарейс. Полеты между столицами Узбекистана и Казахстана запускает Centrum Air. Рейсы будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям.