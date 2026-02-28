«Любятово» планирует расширение производственной площадки в Воронеже

Официально объем инвестиций не раскрывается. Речь идет о строительстве крупного производственно-складского комплекса и вспомогательных помещений. Также проект предполагает модернизацию существующей площадки и развитие инфраструктуры предприятия, что может обойтись компании, по данным «Ъ-Черноземье», в 4 млрд руб.
ООО «Любятово» — производитель готовых завтраков под одноименной маркой. До июля 2023 года компания принадлежала американской Kellogg. В конце 2022 года стало известно о намерении корпорации покинуть российский рынок, после чего интерес к ее активам публично обозначила ГК «Черноголовка». В сентябре 2023 года ООО «Келлог Рус» было переименовано в ООО «Любятово».
По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — производство сухарей, печенья и иных сухарных хлебобулочных изделий, а также мучных кондитерских изделий длительного хранения, включая торты, пирожные, пироги и бисквиты. Уставный капитал составляет 4,9 млн руб. Единственным владельцем указано АО «ГК “Черноголовка”» (АО «Аквалайф ресурс»). С января 2024 года управление осуществляется через ООО «Управляющая компания “Черноголовка”».
По собственным данным, управляет тремя бывшими заводами Kellogg — в Воронеже, Пскове и Вязьме. На этих площадках выпускается продукция под брендом «Любятово». Кроме того, в кондитерском направлении холдинг производит печенье и готовые завтраки под марками Unicorn, Extra, Chocozavr и Dinosaurs, шоколадные плитки Fantola, злаковые батончики «Биокей», конфеты «Савинов», а также шоколадные батончики «Хит», «Двойная радость» и Twin Pix.