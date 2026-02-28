«Любятово» планирует расширение производственной площадки в Воронеже

По собственным данным, управляет тремя бывшими заводами Kellogg — в Воронеже, Пскове и Вязьме. На этих площадках выпускается продукция под брендом «Любятово». Кроме того, в кондитерском направлении холдинг производит печенье и готовые завтраки под марками Unicorn, Extra, Chocozavr и Dinosaurs, шоколадные плитки Fantola, злаковые батончики «Биокей», конфеты «Савинов», а также шоколадные батончики «Хит», «Двойная радость» и Twin Pix.