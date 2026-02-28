Условия регистрации недвижимости в Беларуси меняются с 1 марта

В Беларуси с 1 марта 2026 года начнет действовать полная экстерриториальная регистрация недвижимости. Подробнее об изменениях сказали в Госкомимущество.
Изменения закреплены в постановлении Госкомимущества (№ 29 от 21 апреля 2025-го). Документом закрепляется принцип «полной» экстерриториальности государственной регистрации.
В итоге белорусы смогут подавать заявление и документы на регистрацию недвижимости в любой территориальной организации по госрегистрации, независимо от того, где находится сам объект недвижимости. Кроме того, все регистрационные действия будут выполнять по месту обращения заявителя.
В Госкомимущество напомнили, что ранее полная экстерриториальность касалась лишь Минска и Минской области. А в других регионах по такому принципу лишь принимались документы и выдавали готовые. А с 1 марта белорусы смогут оформлять недвижимость в любом регионе.