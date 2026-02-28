В Беларуси квартиру продали всего за 47 рублей и объявили новые лоты

Квартира за одну базовую величину была выставлена на недавних торгах. Сообщается, что квартира находится в блокированном жилом доме в агрогородке Озераны Рогачевского района. В списке лотов квартира находилась с 2025 года. Сначала были проведены все этапы уценки, после чего квартиру выставили на аукцион почти за одну базовую величину.