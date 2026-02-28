В Беларуси квартиру продали всего за 47 рублей и объявили новые лоты

В Гомельской области квартиру продали всего за 47 белорусских рублей. Подробности сообщили в телеграм-канале Госкомимущество.
Квартира за одну базовую величину была выставлена на недавних торгах. Сообщается, что квартира находится в блокированном жилом доме в агрогородке Озераны Рогачевского района. В списке лотов квартира находилась с 2025 года. Сначала были проведены все этапы уценки, после чего квартиру выставили на аукцион почти за одну базовую величину.
Во время аукциона покупателю пришлось сделать только один шаг, который был равен 5% от первоначальной цены. В итоге новый владелец заплатил за квартиру всего 47 белорусских рублей.
В Гомельоблимущество сказали, что в скором времени будут проведены и новые аукционы по продаже квартир в Речице, Корме, Петриковском и Наровлянском районах и жилого дома в Калинковичском районе. Торги недвижимостью состоятся 17 марта и 2 апреля.
