С 1 марта социальная норма газа сократится в пять раз: кому придётся платить больше

Если в период с ноября по февраль на каждый месяц была установлена норма до 500 кубометров, то с марта по октябрь она составит всего 100 кубометров в месяц. Это означает, что тем, кто активно использует газ для отопления и подогрева воды, придётся внимательнее следить за расходами.