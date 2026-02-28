Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 марта социальная норма газа сократится в пять раз: кому придётся платить больше

Vaib.uz (новости Узбекистана. 28 февраля). С 1 марта многих узбекистанцев, особенно жителей частных домов, ожидают не самые приятные изменения. Согласно действующему законодательству, базовая социальная норма потребления природного газа сокращается сразу в пять раз.

Если в период с ноября по февраль на каждый месяц была установлена норма до 500 кубометров, то с марта по октябрь она составит всего 100 кубометров в месяц. Это означает, что тем, кто активно использует газ для отопления и подогрева воды, придётся внимательнее следить за расходами.

В пределах социальной нормы стоимость одного кубометра газа составляет 1000 сумов. Однако при превышении лимита тариф почти удваивается. С 1 марта первые 100 кубометров будут оплачиваться по 1000 сумов за кубометр, а объём от 101 до 2500 кубометров — уже по 1800 сумов.

По сути, эти изменения практически не затронут жителей многоквартирных домов с центральным отоплением и горячим водоснабжением. Они используют газ в основном для приготовления пищи, а расход в таких случаях минимален.

Зато серьёзно почувствуют рост платежей жители частных домов в махаллях, где установлены газовые котлы для отопления и нагрева воды. Также это касается некоторых новых многоэтажных домов, где застройщики предусмотрели индивидуальные системы отопления.

Формально власти могут продлить действие зимней нормы — подобные решения уже принимались в прошлые годы из-за холодной погоды. Однако в этом году, судя по температуре воздуха, рассчитывать на такое продление пока не приходится. Хотя ночные холода ещё сохраняются, и на пару недель продлить льготный режим вполне можно было бы.

Впрочем, окончательное решение — за чиновниками. Пока же тем, кто отапливается газом, придётся либо экономить, либо готовиться к более высоким счетам.