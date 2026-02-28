С 1 марта социальная норма газа сократится в пять раз: кому придётся платить больше

Если в период с ноября по февраль на каждый месяц была установлена норма до 500 кубометров, то с марта по октябрь она составит всего 100 кубометров в месяц. Это означает, что тем, кто активно использует газ для отопления и подогрева воды, придётся внимательнее следить за расходами.
В пределах социальной нормы стоимость одного кубометра газа составляет 1000 сумов. Однако при превышении лимита тариф почти удваивается. С 1 марта первые 100 кубометров будут оплачиваться по 1000 сумов за кубометр, а объём от 101 до 2500 кубометров — уже по 1800 сумов.
По сути, эти изменения практически не затронут жителей многоквартирных домов с центральным отоплением и горячим водоснабжением. Они используют газ в основном для приготовления пищи, а расход в таких случаях минимален.
Зато серьёзно почувствуют рост платежей жители частных домов в махаллях, где установлены газовые котлы для отопления и нагрева воды. Также это касается некоторых новых многоэтажных домов, где застройщики предусмотрели индивидуальные системы отопления.
Формально власти могут продлить действие зимней нормы — подобные решения уже принимались в прошлые годы из-за холодной погоды. Однако в этом году, судя по температуре воздуха, рассчитывать на такое продление пока не приходится. Хотя ночные холода ещё сохраняются, и на пару недель продлить льготный режим вполне можно было бы.
Впрочем, окончательное решение — за чиновниками. Пока же тем, кто отапливается газом, придётся либо экономить, либо готовиться к более высоким счетам.