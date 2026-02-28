Нижегородцам напомнили, как узнать кадастровый номер квартиры

На официальном сайте Росреестра можно бесплатно получить необходимую информацию без авторизации. Для этого нужно перейти по ссылке и ввести полный почтовый адрес объекта недвижимости (город, улица, дом, номер квартиры). Система мгновенно предоставит актуальные данные, включая кадастровый номер и статус объекта. Кроме того, кадастровый номер можно найти в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах, а также в выписке из ЕГРН.