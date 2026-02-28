Власти Сочи попросили отельеров снизить цены при закрытии аэропорта

На февраль 2026 года в Сочи работают 635 объектов размещения общей вместимостью свыше 87,7 тыс. мест. Среди них 52 санатория, 123 крупных отеля и пансионата, а также 460 малых средств размещения. В 2025 году номерной фонд увеличился на четыре крупных круглогодичных комплекса — более 1 тыс. номеров.