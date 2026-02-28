Власти Сочи попросили отельеров снизить цены при закрытии аэропорта

Городские власти обратились к представителям гостиничного бизнеса с просьбой рассмотреть возможность досрочного возврата туристов из аэропорта и предоставления им скидок на период действия ограничений в работе воздушной гавани.
На февраль 2026 года в Сочи работают 635 объектов размещения общей вместимостью свыше 87,7 тыс. мест. Среди них 52 санатория, 123 крупных отеля и пансионата, а также 460 малых средств размещения. В 2025 году номерной фонд увеличился на четыре крупных круглогодичных комплекса — более 1 тыс. номеров.
«Мы поддерживаем отельеров в подготовке к курортному сезону, так как только совместными усилиями мы можем сделать все, чтобы Сочи достойно встретил гостей, оказал максимально качественные услуги и, чтобы отельный бизнес получил дальнейшее развитие, увеличение турпотока и привлечение инвестиций в отрасль», — заявил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
В 2026 году министерство курортов края планирует провести в Сочи мониторинг средств размещения для включения в реестр и проверить аттестацию экскурсоводов.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что континентальная хоккейная лига объявила дату и место проведения продолжения матча между «Сочи» и ЦСКА. Встреча, которую прервали 23 февраля во дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус» из-за угрозы атаки дронов, завершится 11 марта в Москве.