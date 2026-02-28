Беларусь уменьшила экспортные цены на отдельные виды сыра для России

Так, стоимость килограмма нежирных и обезжиренных сыров для плавления уменьшили с 375 до 345 российских рублей. Кроме того, для стран вне СНГ (кроме Грузии) минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подсластителей, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5% увеличили на $0,05 — до $2,45.
Новые цены начнут действовать с 2 марта.
Недавно Минсельхозпрод увеличил минимальные экспортные цены на молоко и сливки для стран СНГ и ЕАЭС, за исключением России.
В то же время российские заводы недовольны тем, как белорусские производители занимают их рынок. Сначала в Москве заговорили о дешевом сливочном масле. Затем появились вопросы к растущему ввозу кефира, творожков, сыра и другой «молочки».
Белорусские производители выигрывают в цене: разница на литре сырого молока с соседней страной — около 20%. Многие крупные российские производители сыра частично останавливают мощности, «поскольку есть большой наплыв прошлогодней белорусской продукции».