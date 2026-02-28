Сколько белорусов работают и где: Белстат назвал показатель занятости

Среди населения в трудоспособном возрасте уровень занятости достиг 85,1%.
Большинство занятых проживают в городах — 80%, в сельской местности — 20%.
По структуре занятости преобладают наемные работники — 95,5% от общего числа занятых. Самостоятельно занятые составляют 3,7%, работодатели — 0,8%. Доля других категорий (зависимые подрядчики, помогающие на семейных предприятиях) остается незначительной.
По видам экономической деятельности основная часть занятых сосредоточена в сфере услуг, меньшая — в сфере производства.
Средний возраст занятого населения — 42,5 года.
Отдельно отмечается, что 67,1% волонтеров одновременно заняты на рынке труда. Средний возраст волонтера составляет 46,9 года.
Показатели сформированы на основе выборочного обследования домашних хозяйств. Уровень занятости рассчитывается как отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет. Уровень безработицы по методологии МОТ включает лиц, не имеющих работы, активно ищущих ее и готовых приступить к труду.