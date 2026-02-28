Сколько белорусов работают и где: Белстат назвал показатель занятости

Показатели сформированы на основе выборочного обследования домашних хозяйств. Уровень занятости рассчитывается как отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет. Уровень безработицы по методологии МОТ включает лиц, не имеющих работы, активно ищущих ее и готовых приступить к труду.