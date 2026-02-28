Ричмонд
Сколько белорусов работают и где: Белстат назвал показатель занятости

Уровень занятости населения Беларуси в возрасте 15−74 лет в 2025 году составил 68,5%. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) — 2,5% от численности рабочей силы. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет в обзоре по итогам выборочного обследования домашних хозяйств.

Источник: Смартпресс

Среди населения в трудоспособном возрасте уровень занятости достиг 85,1%.

Большинство занятых проживают в городах — 80%, в сельской местности — 20%.

По структуре занятости преобладают наемные работники — 95,5% от общего числа занятых. Самостоятельно занятые составляют 3,7%, работодатели — 0,8%. Доля других категорий (зависимые подрядчики, помогающие на семейных предприятиях) остается незначительной.

По видам экономической деятельности основная часть занятых сосредоточена в сфере услуг, меньшая — в сфере производства.

Средний возраст занятого населения — 42,5 года.

Отдельно отмечается, что 67,1% волонтеров одновременно заняты на рынке труда. Средний возраст волонтера составляет 46,9 года.

Показатели сформированы на основе выборочного обследования домашних хозяйств. Уровень занятости рассчитывается как отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет. Уровень безработицы по методологии МОТ включает лиц, не имеющих работы, активно ищущих ее и готовых приступить к труду.