Москва и Минск создают общую систему администрирования некоторых налогов

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россия и Беларусь продолжают развивать общую договорно-правовую базу по косвенным налогам, следует из соглашения, официально опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Соглашение было подписано в Минске 19 февраля 2026 года между Министерством по налогам и сборам Беларуси и Федеральной налоговой службой России. Стороны договорились об использовании Интегрированной системы администрирования косвенных налогов (ИСА КН).
«Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2028 года», — поясняется в документе.
При этом стороны могут вносить в него изменения через дополнительные протоколы.
Косвенные налоги — это, к примеру, НДС и различные акцизы, которые закладываются в цену товара. Электронная система для администрирования этих налогов стороны решили разделить на два национальных сегмента.
«Доступ, необходимый для проведения работ (оказания услуг) по сопровождению Национального сегмента Республики Беларусь ИСА КН, предоставляется с площадки, расположенной на территории Республики Беларусь», — говорится в соглашении.
Также выделен и аналитический сегмент, который необходим для обработки данных из смежных информационных систем налоговых ведомств Беларуси и России.
В 2022 году, Москва и Минск подписали договор между об общих принципах налогообложения по косвенным налогам (НДС и акцизам). В том числе, стороны обязались, что ставки акцизов ряд товаров и услуг будут не ниже определенного уровня.
Ранее у бизнеса двух стран периодически возникали вопросы по взиманию НДС. В том числе компании опасались двойной уплаты этого налога, что повышает издержки, которые закладываются в цену.