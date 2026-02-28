Цех по производству мясных консервов открыли в поселке Усть Ордынский

В Эхирит Булагатском районе состоялось открытие цеха по производству мясных консервов — значимое событие для сельскохозяйственной отрасли региона. Производственную площадку запустил потребительский кооператив в поселке Усть Ордынский. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.
Мощность нового цеха составляет 75 тысяч банок говяжьей тушенки в месяц. Первую тысячу банок готовой продукции направят бойцам, находящимся в зоне СВО. Усть Ордынский Бурятский округ обладает высоким потенциалом в сфере производства мяса и мясной продукции: на его территории сосредоточено почти 50% поголовья крупного рогатого скота региона. Руководство кооператива планирует развивать производство — в частности, расширить ассортимент (начать выпуск свинины, конины и мясных каш) и увеличить штат сотрудников с 30 до 50 человек. С этой целью прошли обсуждения с руководством кооператива и представителями профильных министерств.
Со следующей недели продукция цеха начнёт поступать в магазины ряда населённых пунктов, включая посёлок Усть Ордынский, Баяндай, Оёк, Кутулик, Черемхово, Хомутово, Ангарск, Иркутск и Слюдянку.
